Гдовские приставы конфисковали автомобиль у нарушителя закона

Судебные приставы исполнили решение суда о конфискации автомобиля в Гдовском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

На исполнении в отделении судебных приставов Гдовского района находилось исполнительное производство о конфискации в собственность государства автомобиля Opel Astra, принадлежащего гражданину, осуждённому за совершение преступления.

В соответствии с решением суда транспортное средство подлежало обращению в доход государства на основании пункта «д» части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Автомобиль, находившийся на хранении на территории внутреннего двора ОМВД России по Гдовскому району, изъяли и передали представителям Министерства обороны Российской Федерации.

После фактического исполнения требований исполнительного документа исполнительное производство окончили в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 47 федерального закона «Об исполнительном производстве».

Конфискованное транспортное средство передали Министерству обороны Российской Федерации для использования в интересах выполнения задач, возложенных на Вооружённые силы РФ.