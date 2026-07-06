Опасность, о которой предупреждают правила охраны труда: почему нельзя засасывать бензин ртом

Ситуация, знакомая многим автовладельцам: закончился бензин, нужно перелить топливо из другой канистры или бака, а под рукой нет ни воронки, ни насоса. И тут в голову приходит «гениальная» мысль — просто затянуть бензин ртом через шланг. То, что кажется безобидным бытовым трюком, на самом деле является грубым нарушением правил безопасности, которое может стоить здоровья. И это подтвержденный медицинский факт, зафиксированный в клинической практике на реальных пациентах по всему миру, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании ИНВИТРО.

Разбираемся по порядку с Алексеем Никитиным, доктором медицинских наук, профессором, врачом-кардиологом ИНВИТРО, что именно происходит с организмом, когда человек пытается перекачать бензин таким способом, и почему это категорически запрещено и даже прописано в нормативных актах.

Почему засасывать бензин ртом категорически запрещено?

Это не рекомендация, а прямое требование охраны труда. В приказе Минтруда России от 16.12.2020 № 915н «Об утверждении правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов» черным по белому прописан запрет засасывать нефтепродукты ртом, используя трубки либо шланги, а также продувать ртом топливопровод». Это правило закреплено на государственном уровне, потому что оно базируется на многолетнем опыте расследования несчастных случаев на производстве.

Дело в том, что бензин — это сложная смесь легких углеводородов. Он обладает низкой вязкостью и высокой летучестью, что означает способность мгновенно растекаться по поверхности и легко испаряться. При попытке затянуть его ртом невозможно контролировать процесс. Бензин попадает в рот намного быстрее, чем вы ожидаете. Он вызывает сильный химический ожог слизистой, но главная опасность заключается в попадании жидкости или ее паров в дыхательные пути.

Что происходит при попадании бензина в дыхательные пути?

Это самый опасный сценарий, который может развиться даже при попадании в легкие нескольких капель бензина. С медицинской точки зрения это состояние называется химический пневмонит (или аспирационная пневмония). При его возникновении разрушается защитная оболочка легких (сурфактант), развивается отек бронхов и повреждается легочная ткань. Углеводороды концентрируются в альвеолах и вызывают мощнейшее воспаление. Симптомы могут появиться не сразу, а в течение нескольких часов. У пострадавшего начинается мучительный кашель, одышка, посинение губ (цианоз), может подняться температура.

В тяжелых случаях развивается острый респираторный дистресс-синдром, который требует подключения к аппарату ИВЛ. В мировой медицинской практике описаны случаи, когда после засасывания бензина у пациентов формировались абсцессы легких, и для спасения жизни требовалась экстренная операция.

Чем еще опасно отравление бензином, кроме поражения легких?

Углеводороды, входящие в состав бензина, токсичны для всего организма. Они оказывают воздействие на:

Нервную систему. Вдыхание паров или попадание жидкости вызывает головокружение, спутанность сознания, эйфорию, сменяющуюся заторможенностью. При приеме больших доз (свыше 50 мл) может развиться кома и судороги. Это состояние опасно тем, что человек, пытаясь перелить бензин, может потерять сознание прямо у горловины бака;

Сердце и сосуды. Пары бензина могут спровоцировать нарушение сердечного ритма, вплоть до фибрилляции желудочков, которая без немедленной помощи приводит к внезапной смерти;

Печень и почки. При системном отравлении бензин поражает эти органы, вызывая токсический гепатит и нефропатию.

Особую опасность представляет этилированный бензин, который содержит тетраэтилсвинец — мощный яд, поражающий нервную систему. Хотя его использование ограничено, он все еще встречается на заправках.

Что делать, если бензин все же попал в рот?

Главное правило — не паниковать и не вызывать рвоту. При рвоте бензин с высокой вероятностью попадет в легкие, многократно усугубив ситуацию.

Алгоритм действий:

Немедленно выплюнуть остатки изо рта; Тщательно прополоскать рот водой; Выпить небольшое количество (100–200 мл) чистой воды (не молока и не растительного масла!). Это поможет разбавить содержимое желудка; Наблюдать за своим состоянием. Если появился кашель, одышка, жжение в груди или появилась рвота, немедленно вызывайте скорую помощь или обратитесь в токсикологический центр. Врачи проведут промывание желудка через зонд (это безопасно, в отличие от искусственной рвоты) и назначат поддерживающую терапию; Ни в коем случае не оставляйте пострадавшего без присмотра, если он потерял сознание или у него нарушено дыхание.

Как перекачать бензин безопасно?

Единственный правильный способ — использовать специальные приспособления, такие как: ручные насосы, помпы-сифоны или автоматические системы перекачки. Они исключают контакт человека с токсичной жидкостью. Современные автомобильные магазины предлагают множество безопасных и недорогих устройств для перелива топлива. Запрещено использовать для перекачки рот и легкие. Это не «дедовский метод», а скорее опасная для здоровья практика.

Засасывание бензина ртом — это не безобидный трюк, а грубейшее нарушение техники безопасности, которое может привести к тяжелому химическому ожогу легких, поражению нервной и сердечно-сосудистой систем и даже к летальному исходу. Последствия могут проявиться не сразу, а их лечение может потребовать длительной госпитализации.