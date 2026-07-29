В Острове горел автомобиль ВАЗ-21214

Автомобиль ВАЗ-21214 горел в Острове на улице Карла Маркса из-за возгорания моторного отсека. Машина была спасена, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Вчера, 28 июля, в 10:38 в Острове на улице Карла Маркса в автомобиле ВАЗ-21214 выгорел моторный отсек. Предположительной причиной стал недостаток изготовления транспортного средства. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. Огнеборцами спасен автомобиль.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости регулярно проходить техническое обслуживание автомобиля.