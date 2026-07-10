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На дороге Дедовичи — Дно — Костыжицы продолжаются ремонтные работы

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В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются ремонтные работы на дороге Дедовичи — Дно — Костыжицы, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Cпециалисты приводят в порядок участок с 64-го по 67-й километр. Сейчас подрядчик фрезерует старое покрытие. Параллельно специалисты ремонтируют и меняют водопропускные трубы, а также обновляют автобусные остановки.

На следующем этапе — укладка двух слоев асфальта, восстановление съездов и укрепление обочин. Для безопасности дорожники нанесут свежую разметку.

Работы выполняет подрядная организация АО «Буер». Завершить ремонт планируют уже в августе.

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