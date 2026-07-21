Губернатор оценил ситуацию с топливом в Островском округе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил ситуацию с топливом в Островском муниципальном округе после отмены системы отпуска бензина по номерам машин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

На заправке «Газпромнефть» губернатор уточнил, как складывается ситуация по продаже бензина, и спросил о доступности топлива.

«Это одна из немногих заправок, где топливо было всегда. В настоящее время очереди отсутствует, топливо подвозят. Дефицита бензина нет», — доложила министр тарифов и энергетики Псковской области Еленой Пилипенко.

Глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров, в свою очередь, сообщил, что отпуск объемов АИ-92 и дизеля проходит в муниципалитете в штатном режиме.

Напомним, на оперштабе принято решение рекомендовать компаниям перераспределить лимиты АИ-95 и перенаправить их преимущественно на юг области и в районы.