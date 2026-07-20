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В Невеле прошла профилактическая акция «Детям — безопасную дорогу!»

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Профилактическая акция «Детям — безопасную дорогу!» прошла в Невеле. Акция была направлена на обеспечение безопасности маленьких пассажиров, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Невельский» напомнили автовладельцам, что жизнь ребенка в машине зависит не только от внимательности на дороге, но и от правильной подготовки. Главный акцент инспекторы сделали на грамотном использовании удерживающих устройств. Автокресло, люлька или бустер должны строго соответствовать росту и весу юного пассажира, быть правильно закреплены в салоне, а ребенок — надежно пристегнут.

В ходе акции водителям вручили тематические памятки.

 
«Никакие технические средства не заменят личного достойного примера родителей», — подчеркнули полицейские.
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