В Невеле прошла профилактическая акция «Детям — безопасную дорогу!»

Профилактическая акция «Детям — безопасную дорогу!» прошла в Невеле. Акция была направлена на обеспечение безопасности маленьких пассажиров, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Невельский» напомнили автовладельцам, что жизнь ребенка в машине зависит не только от внимательности на дороге, но и от правильной подготовки. Главный акцент инспекторы сделали на грамотном использовании удерживающих устройств. Автокресло, люлька или бустер должны строго соответствовать росту и весу юного пассажира, быть правильно закреплены в салоне, а ребенок — надежно пристегнут.

В ходе акции водителям вручили тематические памятки.