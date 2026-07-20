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Великолукский суд взыскал 380 тысяч с продавца авто за продажу чужой машины

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Великолукский городской суд взыскал 380 тысяч рублей за продажу автомобиля, обремененного правами третьих лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску покупателя транспортного средства к продавцу с требованием расторгнуть устный договор купли-продажи автомобиля, взыскать убытки и судебные расходы.

Судом установлено, что в январе 2023 года истец приобрел у ответчика автомобиль Ford Focus за 380 000 рублей по устному договору купли-продажи. Однако ответчик не имел законных оснований для продажи машины - она принадлежала третьему лицу. В результате истец лишился транспортного средства.

При принятии решения по делу требование о расторжении устного договора судом было отклонено, поскольку по закону сделки между гражданами на сумму свыше 10 тысяч рублей должны заключаться в простой письменной форме, однако, стороны этого не сделали, поэтому суд не счел договор юридически заключенным. Требование о взыскании убытков удовлетворено судом в полном объеме. Суд посчитал доказанным факт передачи покупателем денег продавцу и то, что из-за продажи товара, обремененного правами третьих лиц, покупатель понес реальные убытки.

Также с ответчика в пользу истца взысканы судебные расходы.

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