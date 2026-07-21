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Систему «чет-нечет» на отпуск топлива отменили в Псковской области

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Систему «чет-нечет» при отпуске топлива на АЗС отменили в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах. 

«Она свое отработала и теперь уже приносит больше дискомфорта, чем пользы. Куда больший эффект дают системные и принципиальные меры против перекупщиков и точечные перераспределения лимитов», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что в Пскове и Псковском муниципальном округе ситуация с обеспечением топливом практически выровнялась. Главные сложности остаются на юге области. Их основная причина – недостаточные объемы АИ-95 у «Сургутнефтегаза», который в части муниципалитетов является единственным поставщиком топлива. На оперштабе власти приняли решение рекомендовать компании перераспределить лимиты АИ-95 и перенаправить его преимущественно на юг области и в районы.

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Напомним, систему разделения потоков машин по четным и нечетным дням ввели на территории Псковской области с 10 июля. 

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