Как оформить земельный участок под гаражом бесплатно, рассказали в Росреестре

Как оформить землю под гаражом в собственность бесплатно, жителям Псковской области рассказали в региональном управлении Росреестра.
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает, что до 1 сентября 2026 года гражданин может получить бесплатно земельный участок, на котором стоит гараж. В частности, если земля была предоставлена гражданину для строительства гаража или передана ему какой-либо организацией, с которой он состоял в трудовых или иных отношениях. Также земельный участок мог быть выделен гражданину иным способом или право на использование земли возникло у него по другим причинам.
Согласно информации, предоставленной управлением Росреестра по Псковской области, с начала 2023 года до сентября 2024 года в регионе было зарегистрировано 1382 объекта недвижимости по упрощённой процедуре. Из них 374 — это капитальные гаражи, а 1008 — земельные участки под ними, общая площадь которых составляет более 28 тысяч квадратных метров.
Как уже упоминалось, в соответствии с законом о гаражной амнистии, физическое лицо может получить в собственность земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности, без оплаты.
Гражданин может получить участок, если у него есть документы, которые подтверждают его право на участок, а именно:
Важно отметить, что если у гражданина нет документа, который подтверждает предоставление или выделение ему земельного участка, а также если у него нет права на использование этого участка, то ему могут быть предоставлены:
В соответствии с законодательством, одноэтажные гаражи, которые имеют общие стены с другими одноэтажными гаражами, зарегистрированными в ЕГРН как помещения в здании или сооружении, считаются отдельными зданиями.
Чтобы внести соответствующие изменения в записи ЕГРН, необходимо подать заявление, в котором указать тип объекта — «здание» и его назначение — «гараж».
Росреестр разработал памятку, которая поможет воспользоваться «Гаражной амнистией». Её можно найти здесь.
«Гаражная амнистия» распространяется на гаражи:
Управление Росреестра оказывает всестороннее содействие ОГВ и ОМСУ по реализации «гаражной амнистии» в регионе, в том числе осуществляется консультирование по данной теме граждан и организаций.