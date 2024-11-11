Недвижимость

Как оформить земельный участок под гаражом бесплатно, рассказали в Росреестре

Как оформить землю под гаражом в собственность бесплатно, жителям Псковской области рассказали в региональном управлении Росреестра.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает, что до 1 сентября 2026 года гражданин может получить бесплатно земельный участок, на котором стоит гараж. В частности, если земля была предоставлена гражданину для строительства гаража или передана ему какой-либо организацией, с которой он состоял в трудовых или иных отношениях. Также земельный участок мог быть выделен гражданину иным способом или право на использование земли возникло у него по другим причинам.

Согласно информации, предоставленной управлением Росреестра по Псковской области, с начала 2023 года до сентября 2024 года в регионе было зарегистрировано 1382 объекта недвижимости по упрощённой процедуре. Из них 374 — это капитальные гаражи, а 1008 — земельные участки под ними, общая площадь которых составляет более 28 тысяч квадратных метров.

Как уже упоминалось, в соответствии с законом о гаражной амнистии, физическое лицо может получить в собственность земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности, без оплаты.

Гражданин может получить участок, если у него есть документы, которые подтверждают его право на участок, а именно:

документ, подтверждающий право гражданина на получение земельного участка или возникновение у него права на использование земельного участка по иным основаниям;

схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, если земельный участок предстоит образовать и нет проекта межевания территории, в границах которой будет образован этот участок;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если заявление подаётся через представителя.

Важно отметить, что если у гражданина нет документа, который подтверждает предоставление или выделение ему земельного участка, а также если у него нет права на использование этого участка, то ему могут быть предоставлены:

договор о подключении гаража к инженерным сетям, который был заключён до 1 января 2005 года, или договор о предоставлении коммунальных услуг, связанных с использованием гаража;

документы, которые подтверждают оплату коммунальных услуг со стороны гражданина;

документ, который подтверждает проведение государственного технического учёта и технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с законодательством, которое действовало на момент учёта или инвентаризации. В этом документе должно быть указано, что заявитель является правообладателем гаража или заказчиком изготовления документа, а также указан год постройки гаража, который должен быть до 1 января 2005 года.

В соответствии с законодательством, одноэтажные гаражи, которые имеют общие стены с другими одноэтажными гаражами, зарегистрированными в ЕГРН как помещения в здании или сооружении, считаются отдельными зданиями.

Чтобы внести соответствующие изменения в записи ЕГРН, необходимо подать заявление, в котором указать тип объекта — «здание» и его назначение — «гараж».

Росреестр разработал памятку, которая поможет воспользоваться «Гаражной амнистией». Её можно найти здесь.

«Гаражная амнистия» не распространяется на гаражи:

Объекты, которые служат для поддержки основной деятельности, связанной с индивидуальным жилищным строительством, садовыми домами, производственными, промышленными или коммерческими объектами, включая те, которые используются для ведения предпринимательской деятельности, связанной с ремонтом, техническим обслуживанием и мойкой транспортных средств. Для размещения техники и оборудования, которые используются в работе государственных органов, их территориальных подразделений, органов местного самоуправления, организаций, находящихся в ведении государственных органов или органов местного самоуправления, а также транспортных компаний. Находящиеся в многоквартирных домах и объектах коммерческого назначения, а также подземных гаражей; Сформированные в соответствии с требованиями федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Управление Росреестра оказывает всестороннее содействие ОГВ и ОМСУ по реализации «гаражной амнистии» в регионе, в том числе осуществляется консультирование по данной теме граждан и организаций.