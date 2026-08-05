Автомобиль ВАЗ горел в Великих Луках из-за короткого замыкания

Легковой автомобиль ВАЗ-21213 горел в Великих Луках на улице Торфобрикетной из-за короткого замыкания вчера, 4 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 20:46. Выгорел салон по всей площади и лакокрасочное покрытие задней части автомобиля. Огнем уничтожено остекление. Предположительной причиной является аварийный режим работы электрического оборудования вследствие короткого замыкания. Возгорание ликвидировали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники. Спасен жилой дом.