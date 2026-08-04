«Точка конфликта»: в Псковской области стартует кампания по безопасности на перекрестках

В Псковской области стартует региональный этап масштабной социальной кампании «Продвижение безопасности», которая проходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На какие аудитории она рассчитана и почему именно аварийность на перекрестках стала главной темой социальной кампании 2026 года, рассказала эксперт социальной кампании Алина Емелина в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM».

Гостья студии подчеркнула, что треть ДТП (31,1%) в России происходит на перекрестках. «Соответственно, перекресток – это точка конфликта. Там собираются все участники дорожного движения: водители, пешеходы, пользователи средств индивидуальной мобильности. И здесь важно понять и донести до всех участников дорожного движения о необходимости четкого соблюдения правил очередности и правил приоритета движения на перекрестке», – пояснила эксперт.

Социальная кампания проводится с июня по ноябрь. География достаточно широкая – охвачены 40 субъектов Российской Федерации. «Безусловно, определяются и выбираются регионы в соответствии со статистическими данными Госавтоинспекции. Но мы понимаем, что 40 субъектов – это все-таки половина страны», – отметила Алина Емелина.

Целевая аудитория – это кандидаты в водители, дети и студенты. Также новое направление в этом году в сравнении с предыдущими – это интеграция в массовые мероприятия, такие как городские праздники и спортивные события. При этом появились и всероссийские школьные конкурсы, направленные и на участников 18+, и на детей в возрасте 14-18 лет.

Информационная поддержка социальной кампании планируется широкой, начиная с пресс-конференций в каждом регионе. В общей сложности планируется более 700 размещений материалов в различных СМИ.

Проведение мероприятий делится на летний и осенний периоды. Летом встречи проводятся в автошколах с кандидатами в водители. Их ждут семинары с показом информационного фильма, в котором проводится разбор правил приоритета на перекрестках.

Осенний период ориентирован на учащихся школ и вузов. Встречи включают мероприятия с детьми в возрасте с 5 до 14 лет, с разделением на три аудитории: с 5 до 7 лет, с 7 до 10 лет и с 10 до 14 лет. В соответствии с каждой аудиторией, мероприятия подстроены под специфику восприятия детей. Здесь будут проводиться интерактивные спектакли для слушателей среднего возраста и командные соревнования.

Аналогичные встречи проводятся со студентами в вузах и учреждениях среднего профессионального образования. Учащихся ждут интерактивные семинары.

«Интеграция в массовые мероприятия делится на два периода: в 20 регионах летом, в 20 регионах - осенью. И общий охват всех мероприятий планируется - более 500 тысяч человек», – подчеркнула эксперт.

Подразумевается интеграция в городские фестивали, дни города, а также спортивные мероприятия. «Здесь это интерактивный стенд, на котором транслируются видеоролики, касающиеся безопасности дорожного движения. Есть сторона этого стенда, которая подразумевается как фотозона. И есть сторона для детей, где дети могут пройти "лабиринт безопасности". К этому кубу привлекают промо-персонал, а также также маскота в образе регулировщицы – это очень красивые девушки форме регулировщицы 20-х годов. Такой подход позволяет интегрироваться в любое мероприятие, в любые возрастные и технические условия», – рассказала Алина Емелина.

При этом брендинг компании подразумевает достаточно яркую промо-форму для персонала ярко-зеленого, лимонного или синего цвета. Каждый участник индивидуальных мероприятий получит раздаточную продукцию, состоящую из брелка со светоотражающим элементом.