Проезд у трех домов по улице Байкова отремонтировали в Пскове

В Пскове отремонтировали проезд у домов №№11, 13 и 15 по улице Байкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Состояние покрытия здесь давно вызывало нарекания у жителей микрорайона. Весной псковичи вновь обратились за содействием, в том числе к своему депутату, вице-спикеру Заксобрания Псковской области Юрию Сорокину. Парламентарий направил запрос в управление городского хозяйства, и уже в июле проезд получил ровное и безопасное покрытие.

«Благодарю администрацию города и лично главу Пскова Бориса Елкина за оперативное реагирование и качественное выполнение работ. Продолжаем решать вопросы благоустройства вместе!» – подчеркнул Юрий Сорокин.

Напомним, что депутаты Законодательного Собрания Псковской области ведут регулярный прием граждан. Направить обращение можно через общественные приемные и соцсети, а также через электронную приемную на сайте регионального парламента.

Фотографии: официальные каналы Законодательного Собрания Псковской области и главы Пскова Бориса Елкина.