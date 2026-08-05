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Гдовский суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП с двумя погибшими подростками

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Гдовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя города Сланцы Ленинградской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: УМВД России по Псковской области

Суд установил, что в августе 2025 года подсудимый Кулешов 2005 года рождения и четверо его знакомых решили покататься на автомобиле ВАЗ 21114, принадлежащем сестре Кулешова, по автодороге в сторону Гдова. Во время поездки, управляя транспортным средством со скоростью не менее 80 километров в час, подсудимый допустил занос автомобиля с последующим съездом в кювет и его опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия двум несовершеннолетним пассажирам по неосторожности были причинены телесные повреждения со смертельным исходом.

В судебном заседании Кулешов полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном.

Учитывая ряд смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, присоединив частично неотбытую часть наказания по ранее вынесенному приговору, суд назначил Кулешову наказание виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на срок два года шесть месяцев. Мужчина заключен под стражу в зале суда.

Компенсация морального вреда в пользу потерпевших взыскана на общую сумму 2 950 000 рублей.

Ранее сообщалось, что 20-летний житель города Сланцы Ленинградской области стал виновником гибели двух несовершеннолетних знакомых - в возрасте 14 и 16 лет - спустя всего несколько месяцев после получения прав. 

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