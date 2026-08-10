На набережной в Великих Луках начали ремонт ливневки после подтопления

В Великих Луках специалисты приступили к ремонту приёмного колодца ливневой канализации на набережной Лейтенанта Шмидта после подтопления, зафиксированного из-за сильных дождей. Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков в своем канале в Max.

Фото: канал Дмитрия Белюкова в Max

Причиной подтопления стала проблема с приёмным колодцем ливневой канализации.

«Сегодня на участке уже идут ремонтные работы. Специалисты приступили к ремонту приёмного колодца на набережной Шмидта, чтобы восстановить нормальный отвод дождевой воды и не допустить повторения ситуации», - уточнил Дмитрий Белюков.

Депутат также заявил о начале общественного контроля за ходом работ.

«В рамках общественного контроля «Единой России» буду следить за ходом работ и результатом, — отметил он. - Важно, чтобы городская инфраструктура справлялась со своей задачей и оставалась надёжной в любую погоду».