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На набережной в Великих Луках начали ремонт ливневки после подтопления

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В Великих Луках специалисты приступили к ремонту приёмного колодца ливневой канализации на набережной Лейтенанта Шмидта после подтопления, зафиксированного из-за сильных дождей. Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков в своем канале в Max.

Фото: канал Дмитрия Белюкова в Max

Причиной подтопления стала проблема с приёмным колодцем ливневой канализации.

«Сегодня на участке уже идут ремонтные работы. Специалисты приступили к ремонту приёмного колодца на набережной Шмидта, чтобы восстановить нормальный отвод дождевой воды и не допустить повторения ситуации», - уточнил Дмитрий Белюков.

Депутат также заявил о начале общественного контроля за ходом работ.

«В рамках общественного контроля «Единой России» буду следить за ходом работ и результатом, — отметил он. - Важно, чтобы городская инфраструктура справлялась со своей задачей и оставалась надёжной в любую погоду».

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Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

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