На набережной в Великих Луках начали ремонт ливневки после подтопления

В Великих Луках специалисты приступили к ремонту приёмного колодца ливневой канализации на набережной Лейтенанта Шмидта после подтопления, зафиксированного из-за сильных дождей. Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков в своем канале в Max.
Фото: канал Дмитрия Белюкова в Max
Причиной подтопления стала проблема с приёмным колодцем ливневой канализации.
Депутат также заявил о начале общественного контроля за ходом работ.
«В рамках общественного контроля «Единой России» буду следить за ходом работ и результатом, — отметил он. - Важно, чтобы городская инфраструктура справлялась со своей задачей и оставалась надёжной в любую погоду».
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