Мотоциклист не справился с управлением и погиб на месте ДТП в Кунье

Мотоциклист погиб в дорожно-транспортном происшествии на улице Дзержинского в рабочем поселке Кунья из-за того, что не справился с управлением на закругленном участке дороги 25 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Фото: «Великолукские новости»

По предварительной информации, водитель мотоцикла Motoland, мужчина 1983 года рождения, не справился с управлением на закругленном участке дороги, совершил наезд на препятствие - опору линии электропередачи у дома №69 на улице Дзержинского в Кунье 25 октября около 14:50.

В результате ДТП водитель скончался на месте. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.