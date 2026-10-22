Ограничение скорости введут на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 23 октября

Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 119-120-119 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00-12:00 из-за ямочного ремонта.

На участке 55-31-55 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00-17:00 из-за механической очистки обочин.

На участке 79-83-79 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00-17:00 из-за заливки швов.

На участке 304+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00 на мосту Зарезница. Будут проходить заделка трещин и сколов, окос и очистка водопропускных труб.

На участке 464+000-475+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.