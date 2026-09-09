Станислав Стармолотов о ремонте дорог и новом асфальтобетонном заводе

В Псковской области ни на день не перестает кипеть работа в плане обновления дорожного покрытия. Как выполняются показатели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»? Какие планы на текущий год? Зачем нужен новый асфальтобетонный завод? На эти и другие вопросы эфире ПЛН FM (102,6 FM) ответил министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов.

- Станислав Янович, какие у нас показатели исполнения нацпроекта на сегодняшний день? Есть ли какие-то отставания от намеченных планов, каковы их причины? Какой процент от годичного плана уже выполнен?

- Начнем с основного показателя этого года, мы должны его достигнуть по окончанию сезона. В нормативе должно быть более 50% региональных дорог, 82% – показатель для опорной сети региональных дорог и 89% – для городской агломерации. В принципе, сейчас предпосылок никаких к срыву или к невыполнению показателей нет.

- То есть, все в порядке?

- Все в порядке не бывает. Стройка и дорожная деятельность – это живой процесс. Но для этого существует команда инженеров, которые решают технические проблемы на объекте, чтобы все сдать успешно.

- Насколько я понимаю, каких-то тяжелых, особенно проблемных, скандальных, не дай Бог, объектов вообще не было в этом сезоне?

- Нет.

- Предлагаю поговорить про самые крупные объекты этого сезона. Те, которые уже завершены и которые еще в работе, но должны быть сданы к концу сезона. Есть такие?

- Мы должны выполнить ремонт чуть более 300 километров региональных дорог и почти трех километров в городе Пскове. Что касается нацпроекта, основные объекты – это традиционно наши магистрали с большой протяженностью Великие Луки - Усвяты, Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Активно приступили к Опочка - Дубровка. На севере области в сторону Петербурга это Заполье – Гдов, Цапелька – Струги Красные – Плюсса. Работаем в Палкинском районе, Качаново – Вышгородок. Приступили к работам на дороге, которая соединяет Новоржев и Опочку. Это если основные, крупные.

- Это та самая грунтовая, особо проблемная?

- Там комбинированное покрытие, смешанное. Там бывает и асфальт, и гравийка. Мы пока асфальтовой частью занимаемся.

- Гравийку переводите в асфальт?

- Нет.

- Думаю, что люди все равно будут довольны, потому что действительно проблемный участок. Не могу не задать вопрос про новый асфальтобетонный завод. Для чего он? Чем уже помогает, какие объемы? Можно, наверное, поздравить с таким приобретением, с такой новинкой.

- Любое оборудование требует обновления. При помощи области, при прямом участии губернатора Михаила Ведерникова, который заинтересован в создании государственного предприятия, возникла необходимость нового завода. В Подборовье завод уже возрастной, выходил из строя, были дополнительные затраты из-за этого. На улице Пожиговской в Пскове завод будет перепрофилирован на работу по нацпроектам, учитывая его производительность. Планомерно будут увеличиваться объемы. Это не единственные два завода «Псковавтодора». Есть еще в Опочке, в Бежаницах. Они работают по югу области и покрывают потребности там. В Бежаницах лет пять назад завод модернизировали. Это небольшой срок. Возить в Великие Луки асфальт с Пожиговской нерационально, как вы понимаете.

Новый завод максимально автоматизирован, полностью российский. Он существенно превосходит китайские, которые нам предлагали коллеги.

Беседовала Любовь Кузнецова