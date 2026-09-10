На полосе улицы Кузнецкой в Пскове вскрыли дорожное полотно

Одну полосу движения закрыли на улице Кузнецкой в Пскове до 30 сентября для проведения работ у строящейся гостиницы Cosmos Smart, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Карта: администрация Пскова

По информации Telegram-канала «Псков. За рулем», сейчас рабочие роют яму перед домом 35а по правой стороне дороги в направлении ипподрома, почти перед круговым перекрестком у здания прокуратуры.

Объезд данного участка - по встречной полосе.

Cosmos Smart станет первым в городе сетевым отелем уровня три звезды на 120 номеров (обслуживающий персонал планируется в составе 40 человек).