Водитель Kia насмерть сбил лося на трассе «Псков»

Дорожно-транспортное происшествие с участием лося произошло вечером во вторник, 8 сентября, в Ленинградской области: животное оказалось под колесами легкового автомобиля Kia в Лужском районе.

Фото: Леноблпожспас

Авария случилась около девяти часов вечера на 135-м километре трассы «Псков» в Толмачевском городском поселении, рассказали в ГКУ «Леноблпожспас». Водитель иномарки сбил лося и, не справившись с управлением, улетел в кювет.

В ДТП пострадал один человек – сам водитель, его доставили в Лужскую ЦРБ. Животное погибло, пишет Lentv24.ru.