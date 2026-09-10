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На улице Винатовского в Великих Луках начался ремонт тротуара

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На улице Винатовского в Великих Луках начался ремонт тротуара, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Вместе со специалистами сферы ЖКХ на место вышел депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

 

«Тротуар является важным пешеходным маршрутом для жителей и студентов. В непосредственной близости расположены общежитие ВГСХА и один из учебных корпусов академии, поэтому ежедневно здесь проходит большое количество людей», - отметили в администрации.

Во время выезда депутат пообщался с пешеходами и жителями, которые рассказали о состоянии участка и обозначили наиболее актуальные вопросы. «Это востребованный пешеходный маршрут, которым ежедневно пользуются студенты, сотрудники академии и жители. Поэтому важно не просто выполнить ремонт, а сделать его качественно и с учётом мнения тех, кто каждый день ходит здесь», — отметил Дмитрий Белюков.

Ход ремонтных работ будет находиться на контроле депутата.

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Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

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