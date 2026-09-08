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«Кузница»: Дорожные ремонты в Псковской области. Предварительные итоги сезона

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Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Летний сезон – основной для дорожников и строителей – позади. Разумеется, не все контрактные сроки еще вышли, однако в основном сезон завершен. Каким он стал для дорожной отрасли Псковской области? Сколько объектов на сегодняшний день уже отремонтированы и сданы? Как вели себя подрядчики? С какими проблемами пришлось столкнуться, и каким образом их решали?

Мосты – еще одна важная для логистики составляющая. Что с их ремонтами? Мы уже привыкли к тому, что, завершая один сезон, региональный Минтранс имеет задел на следующий: конкурсы на 2027 год уже проходят?

Северный обход. Очертания моста через Великую всё отчётливее. Как идут дела на этом крупном объекте? Эти и многие другие вопросы обсудим с министром транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станиславом Стармолотовым.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. 

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