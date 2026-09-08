20 мостов планируют отремонтировать в Псковской области в ближайшие два года

20 мостов планируется отремонтировать в Псковской области в следующие два года. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов.

«В планах у нас 8 мостов, некоторые уже приняты. У нас подавляющее число – это капитальный ремонт. Строек по понятным причинам немного. Всего в работе 20 мостов. Река Черная, Гдовка, Кухва – два моста. Достаточно большой объем. Мы выполнили поручение губернатора и выделили деньги на ремонт моста в Невеле. Он давно требовал ремонта, сейчас активно ведутся работы. Ежегодно до 11 мостов мы вводим в эксплуатацию. В среднем мы делаем от 8 до 10 мостов. За ближайшие 2 года будет около 20 мостов еще», – сказал Станислав Стармолотов.

По его мнению, требуется отремонтировать большее количество мостов, но темпы на данный момент хорошие.

«Нужно больше, но и такие темпы являются неплохими. Это своя специфика. Нужны узкоспециализированные инженеры. Не каждая компания может взяться за ремонт мостов», – добавил министр.