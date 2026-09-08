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Велосипедист пострадал при столкновении с автомашиной в Пскове

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Велосипедист пострадал при столкновении с автомашиной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября в 10.40 на улице Максима Горького у дома 53.

Велосипедист 1962 года рождения не спешился на нерегулируемом переходе через улицу Красноармейскую и столкнулся с автомашиной «Лада Веста» под управлением девушки 2001 года рождения.

Управлявший велосипедом мужчина госпитализирован в Псковскую областную больницу.

Водитель трезвая.

Других дорожных происшествий с пострадавшими 7 сентября в Пскове не зарегистрировано. Столкновение с самокатом на улице Яна Фабрициуса не оформлялось.

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