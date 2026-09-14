Изменения в движение автотранспорта введут в Великих Луках на время ярмарки «Осень»

Ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств введут на территории Великих Лук 25 и 26 сентября на время проведения и подготовки ярмарки «Осень-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

В субботу, 26 сентября, на площади Ленина и прилегающим к ней территориям будет организована универсальная ярмарка «Осень-2026». Она будет работать с 08:00 до 15:00.

«Обращаем ваше внимание, что в связи с проведением универсальной ярмарки 25 и 26 сентября вводится ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств на территории Великих Лук», - отметили в администрации.

Будет прекращено движение и запрещена стоянка транспортных средств (кроме автотранспорта, имеющего специальный пропуск) с 07:00 25 сентября до 16:00 26 сентября на площади Ленина; в проезде возле сквера М. Мусоргского: от улицы Некрасова до площади Ленина; по набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома 22 по проспекту Ленина).

С 06:00 до 16:00 26 сентября ограничения будут действовать на улице Некрасова: от дома №1 до улицы К. Либкнехта. На улице К. Либкнехта: от улицы Некрасова до улицы Пионерской.

В качестве объезда будет открыт проспект Ленина, Октябрьский проспект, улицы Пионерская, Пушкина и Комсомольская.

Также будет запрещена стоянка транспортных средств (кроме автотранспорта, имеющего специальный пропуск) с 18:00 25 сентября до 16:00 26 сентября по улице Некрасова: от дома №1 до улицы К. Либкнехта. По улице К. Либкнехта: от улицы Некрасова до улицы Пионерской.

«Просьба учесть данную информацию при построении маршрутов движения», - добавили в администрации Великих Лук.

Также в администрации отметили, что на период проведения универсальной ярмарки «Осень-2026» не допускается розничная продажа алкогольной продукции на площади Ленина, на проезде возле сквера М. Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина, на участке улицы Некрасова от дома №1 до улицы К. Либкнехта, на участке улицы К. Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской, на набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома 22 по проспекту Ленина), а также на прилегающих к перечисленным улицам территориях в радиусе 50 метров.

Согласно требованиям безопасности, проход к месту проведения ярмарки будет осуществляться через специальные пункты пропуска, оснащённые стационарными и переносными металлоискателями.

Местами прохода посетителей определены:

улица Некрасова у дома №10;

проспект Ленина у дома №22;

улица Пионерская у дома №7/1;

улица Пушкина у дома №4/2;

площадь Ленина, у дома №3.

«Дополнительно обращаем ваше внимание, что к проносу запрещены предметы и вещества, свободный оборот которых запрещён, включая: оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики. Одновременно предупреждаем, что распитие алкогольных напитков в общественных местах, равно, как появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, является правонарушением и преследуется по закону», - заключили в администрации города.

Напомним, областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2026» пройдет в Пскове 3 октября.