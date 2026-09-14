Изменения в движение автотранспорта введут в Великих Луках на время ярмарки «Осень»

Ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств введут на территории Великих Лук 25 и 26 сентября на время проведения и подготовки ярмарки «Осень-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
«Обращаем ваше внимание, что в связи с проведением универсальной ярмарки 25 и 26 сентября вводится ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств на территории Великих Лук», - отметили в администрации.
Будет прекращено движение и запрещена стоянка транспортных средств (кроме автотранспорта, имеющего специальный пропуск) с 07:00 25 сентября до 16:00 26 сентября на площади Ленина; в проезде возле сквера М. Мусоргского: от улицы Некрасова до площади Ленина; по набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома 22 по проспекту Ленина).
С 06:00 до 16:00 26 сентября ограничения будут действовать на улице Некрасова: от дома №1 до улицы К. Либкнехта. На улице К. Либкнехта: от улицы Некрасова до улицы Пионерской.
В качестве объезда будет открыт проспект Ленина, Октябрьский проспект, улицы Пионерская, Пушкина и Комсомольская.
Также будет запрещена стоянка транспортных средств (кроме автотранспорта, имеющего специальный пропуск) с 18:00 25 сентября до 16:00 26 сентября по улице Некрасова: от дома №1 до улицы К. Либкнехта. По улице К. Либкнехта: от улицы Некрасова до улицы Пионерской.
Также в администрации отметили, что на период проведения универсальной ярмарки «Осень-2026» не допускается розничная продажа алкогольной продукции на площади Ленина, на проезде возле сквера М. Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина, на участке улицы Некрасова от дома №1 до улицы К. Либкнехта, на участке улицы К. Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской, на набережной лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома 22 по проспекту Ленина), а также на прилегающих к перечисленным улицам территориях в радиусе 50 метров.
Согласно требованиям безопасности, проход к месту проведения ярмарки будет осуществляться через специальные пункты пропуска, оснащённые стационарными и переносными металлоискателями.
Местами прохода посетителей определены:
- улица Некрасова у дома №10;
- проспект Ленина у дома №22;
- улица Пионерская у дома №7/1;
- улица Пушкина у дома №4/2;
- площадь Ленина, у дома №3.
Напомним, областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2026» пройдет в Пскове 3 октября.