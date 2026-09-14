Нетрезвые водители вновь задержаны в Локнянском и Стругокрасненском округах

В ходе мероприятий, проведенных Госавтоинспекцией, в области установлены водители «под градусом», которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 12 сентября в деревне Бородино Локнянского муниципального округа инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину Volkswagen Transporter, за рулем которой находился нетрезвый местный житель, 1964 года рождения.

Еще одного 69-летнего водителя, в нетрезвом виде управлявшего иномаркой Mazda 626, полицейские выявили на территории Стругокрасненского муниципального округа.

Автомобили изъяты. Все обстоятельства произошедшего выясняются.