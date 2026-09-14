В Невельском округе завершен ремонт восьми километров дороги Невель – Язно – граница с Беларусью

В Невельском муниципальном округе Псковской области завершены работы по ремонту автомобильной дороги Невель – Язно – граница с Республикой Беларусь. Подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» выполнила работы на участке с 15-го по 23-й километр в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

В ходе ремонта было выполнено фрезерование старого покрытия и уложено два слоя нового асфальтобетона. Кроме замены дорожного полотна, подрядчик отремонтировал примыкания и съезды, укрепил обочины, привёл в порядок автобусные остановки и нанес дорожную разметку для повышения безопасности движения.

На ремонт объекта направлено более 230 миллионов рублей.

Обновленная дорога улучшит транспортную доступность населенных пунктов Невельского округа и условия для международных перевозок.

Напомним, что в прошлом году на этой трассе уже был отремонтирован участок протяженностью три километра.