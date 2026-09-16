Два съезда на трассе Р-23 в псковских Крестах перекроют 18 сентября

Два съезда на транспортной развязке в составе федеральной трассы Р-23 в районе Крестовского лесопарка в Пскове полностью перекроют 18 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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18 сентября с 7:00 до 21:00 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на двух съездах транспортной развязки, расположенной на 285-м километре автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в районе Крестовского лесопарка.

Причина – производство работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

На основном ходу дороги движение транспорта будет осуществляться в штатном режиме – без ограничений.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, а также строго соблюдать требования временных дорожных знаков.