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В псковских Крестах перекрыли два съезда на трассе Р-23

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Два съезда на транспортной развязке в составе федеральной трассы Р-23 в районе Крестовского лесопарка в Пскове полностью перекрыли 18 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Скриншот: Яндекс. Карты

18 сентября с 7:00 до 21:00 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на двух съездах транспортной развязки, расположенной на 285-м километре автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в районе Крестовского лесопарка.

Причина – производство работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

На основном ходу дороги движение транспорта будет осуществляться в штатном режиме – без ограничений.  

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, а также строго соблюдать требования временных дорожных знаков. 

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