Новый тротуар в ближайшее время появится на улице Новоржевская в Пушкинских Горах

️Новый тротуар в ближайшее время появится на улице Новоржевская-Пушкинская в рамках проводимого ремонта дороги, сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Как отметила глава муниципалитета, еще весной она обсуждала с руководством «ПсковАвтоДора» планы по проведению ремонта дорог в этом году, тогда же Оксана Филиппова и обратила внимание на необходимость устройства тротуара, ведущего от парковки возле улицы Восточная в сторону Святогорского Свято-Успенского монастыря.