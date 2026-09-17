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Новый тротуар в ближайшее время появится на улице Новоржевская в Пушкинских Горах

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️Новый тротуар в ближайшее время появится на улице Новоржевская-Пушкинская в рамках проводимого ремонта дороги, сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Как отметила глава муниципалитета, еще весной она обсуждала с руководством «ПсковАвтоДора» планы по проведению ремонта дорог в этом году, тогда же Оксана Филиппова и обратила внимание на необходимость устройства тротуара, ведущего от парковки возле улицы Восточная в сторону Святогорского Свято-Успенского монастыря.

«Как правило, люди, желающие посетить монастырь и оставляющие свои транспортные средства на парковке, передвигались по краю проезжей части. Новый тротуар создаст большее удобство и безопасность для передвижения пешеходов», — заключила глава Пушкиногорского округа.

 

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Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

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