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На улице Труда в Пскове водитель автомашины не пропустила мотоцикл

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В столкновении мотоцикла с автомашиной в Пскове на улице Труда никто не пострадал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 сентября в 09.00 на улице Труда у дома №38. 


Женщина 1969 года рождения за рулем «Фольксвагена» при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу мотоциклу «Сузуки» под управлением мужчины 1988 года рождения. Пострадавших нет. Транспортные средства получили технические повреждения.


Также днем 16 сентября произошло столкновение на мосту 50-летия Октября. В 17.23 у дома 2/1 по улице Кузнецкой водитель «Шкоды», мужчина 1975 года рождения не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося ВАЗ-21150 под управлением водителя 2003 года рождения. Водитель ВАЗ по инерции наехал на «Хендай» под управлением водителя 1966 года рождения. 

Пострадавших нет. Мужчину из «Шкоды» привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, штраф составил 2250 рублей. 


 

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