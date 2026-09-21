Два человека погибли в ДТП на псковских дорогах на прошлой неделе

1060 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции за прошедшую неделю, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Инфографика: УМВД России по Псковской области

Выявлено 24 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны шестеро.

За данный период на территории области зарегистрировано 19 дорожно‑транспортных происшествий, в результате которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека погибли.