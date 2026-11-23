Объём ремонтных и строительных работ на дорогах Псковской области в этом году значительно больше, чем ранее благодаря увеличению финансирования с 3,1 до 11,6 миллиардов рублей. Об этом рассказала временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Оксана Ильина в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Псковской области отремонтировали восемь мостов, а также приведено в нормативное состояние более 300 километров дорог.
Также на данный момент продолжаются строительные работы второго комплекса Северного обхода.
Как отметила Оксана Ильина, одним из главных достижений в этом году является ремонт участка трассы Ольша - Велиж - Усвяты - Невель, а также завершение работ на участке 10 километров на платной автодороге Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь.
Отдельно врио министра транспорта и дорожного хозяйства отметила ремонт моста в Пыталовском муниципальном округе через реку Кухва.