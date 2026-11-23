Объём ремонтных и строительных работ на дорогах Псковской области в этом году значительно больше, чем ранее благодаря увеличению финансирования с 3,1 до 11,6 миллиардов рублей. Об этом рассказала временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Оксана Ильина в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Псковской области отремонтировали восемь мостов, а также приведено в нормативное состояние более 300 километров дорог.

«В нормативное состояние приведено более 300 километров именно уже имеющихся дорог. В этом году это больший объём, чем ранее. Данные результаты стали возможны благодаря увеличению бюджета на данные цели с 3,1 до 11,6 миллиардов рублей. Нам посчастливилось, что нам дали такое большое софинансирование», — отметила врио министра транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Также на данный момент продолжаются строительные работы второго комплекса Северного обхода.

Как отметила Оксана Ильина, одним из главных достижений в этом году является ремонт участка трассы Ольша - Велиж - Усвяты - Невель, а также завершение работ на участке 10 километров на платной автодороге Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь.

Отдельно врио министра транспорта и дорожного хозяйства отметила ремонт моста в Пыталовском муниципальном округе через реку Кухва.