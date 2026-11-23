Четырёх нетрезвых водителей выявили сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области с 20 по 22 ноября. Все они ранее уже получали наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции изъяли все транспортные средства водителей - рецидивистов, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В Печорах 20 ноября инспекторы ДПС остановили автомобиль Renault, за рулём которого находился 48-летний местный житель. В тот же день в Великих Луках полицейские выявили 36-летнего нетрезвого водителя мопеда.

В ночь на 21 ноября на Рижском проспекте в Пскове сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада» под управлением 49-летнего мужчины. Ещё одного нетрезвого водителя ВАЗа, 44-летнего мужчину, выявили ночью 22 ноября в Невеле.

Обстоятельства всех четырёх случаев выясняются.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения представляет угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения.