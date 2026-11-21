Поздравляю всех с новой схемой движения на Поземского. Событие для нашего города, вне всяких сомнений, эпохальное. Говорю без какой-либо иронии. Потом внукам будете рассказывать: «Раньше у мясокомбината было двухстороннее движение».

Фото: канал в Max главы Пскова Станислава Стармолотова

Близится к финалу многолетняя эпопея по переделке улицы Леона Поземского. С момента ее начала в 2019 году мы получили (загибайте пальцы): круговое Поземского – Труда – Волкова, светофор на перекрестке с Набат (при некоторых его минусах неплохой варианта объезда), расширение проезжей части между этими перекрестками напротив «Квартала Мейера».

Разобран и собран заново Советский (Троицкий) мост с новым увеличенным габаритом. Прежде там не было четырёх полос.

В «туристическую» часть проекта вошли новые общественные территории: Сквер Народовластия, скейт-парк. Парк Строителей стал одной из площадок для городских мероприятий. Наверное, ей и останется, если устроители праздников не перестанут калечить дорогую палубную доску грузовой техникой.

На «Шведской горке» убрали последний в городе ламповый светофор. Здесь ничего особо не поменялось, только выезд от кабака стал регулируемым.

На перекрестке с Ипподромной реконструкция закончилась, начался ремонт с конца улицы. Водители получили хорошую четырехполосную дорогу (от Ваулиногорского шоссе) с парковочными карманами, пешеходы - нормальный добротный тротуар.

В 2026 году настала очередь «середины» улицы и «треугольника» Поземского – Шоссейной – Алмазной. В основном дорожная эпопея с переустройством одной из главных городских улиц закончена. В финальном эпизоде «сериала» нас ждет нанесение разметки и устройство светофора Поземского – Ваулиногорское шоссе. А также «спин-офф» - организация примыкания новой четырёхполосной дороги от ЖК «Невский парк» с устройством переходно-скоростной полосы.

Для некоторых новая схема одностороннего движения стала и продолжает становиться большим сюрпризом. Главное развлечение текущей недели – считать заплутавших в дорожных знаках и схемах водителей.

Схемы движения: МКУ города Пскова «Специализированный заказчик»

Никакого секрета в этом не было. О будущей схеме движения было известно ещё 7 лет назад из проектного решения, подготовленного «СДМ-Проект». Только на сайте Псковской Ленте Новостей этой теме было посвящено несколько отдельных публикаций. Не говоря про все остальные СМИ, многочисленные каналы и сообщества в соцсетях, телевидение, радио и прочее. Чтобы умудриться пропустить вал новостей о введении новой схемы, которую разве что на заборах не расклеили, нужно было надеть беруши и несколько лет прятаться в землянке в глухом лесу. Но многим это удалось. Подробный официальный анонс схемы был опубликован в феврале. За прошедшие 9 месяцев можно выносить и родить ребёнка. Но как выясняется, нельзя усвоить простейшие знания.

Теперь у мясокомбината развернулся настоящий фестиваль невнимательных водителей. Одних останавливают сотрудники ДПС, других предупреждают неравнодушные встречные водители. Кто-то пока проскакивает.

Фото: Госавтоинспекция Пскова

Имеется в наличии факт ДТП из-за выезда на встречную полосу. 17 ноября в 11.45 у дома 92 корпус 29 по улице Поземского водитель «Рено Дастер», мужчина 1952 года рождения допустил выезд на дорогу с односторонним движением и столкнулся с «Ауди» под управлением водителя 1986 года рождения. Никто не пострадал, по данным Госавтоинспекции Пскова. За ущерб придется платить мужчине из «Рено». Сядет ли он за руль в ближайшие 4-6 месяцев – большой вопрос. Протокол по части 3 статьи 12.16 КоАП отправлен на рассмотрение в суд. Есть и другие невнимательные, которым предстоит нервное, но захватывающее знакомство с особенностями судопроизводства по делам об административных правонарушениях.

Ничего удивительного. Подобное происходит на всех улицах с односторонним движением. Регулярно катаются «против шерсти» и на Гоголя (одностороннее введено в 2020 году), и на Карла Маркса от Некрасова в сторону улицы Гоголя (действует с 2022 года). И на Школьной, и ещё много где. По заверениям очевидцев, случаи передвижения в неправильную сторону наблюдаются даже на Западной и Печорской, где схемы движения не менялись со времен позднего СССР.

Можно ожидать и установки камеры фотовидеофиксации на движение по встречной полосе.

Но мы вообще не об этом хотели сказать. Очевидные преимущества новой схемы движения:

Во-первых, стало намного свободнее и удобнее. От Алмазной до мясокомбината теперь имеется три полосы движения. Использовать левую многие пока опасаются из-за слепых людей на встречке. Кусок Алмазной у АЗС «Лукойла» стал фантастически просторным. Прежде в этом месте в одной общей очереди стояли для движения налево, прямо и направо. Теперь полосы разделены.

Исчезла ежедневная вереница в левой полосе на Поземского от Ижорского батальона до строительного рынка. Теперь проезжать перекресток с Алмазной можно с двух полос из правой можно не только направо, но и прямо.

Во-вторых, поворот с Поземского налево на Шоссейную стал более цивилизованным. Прежде на площади мясокомбината царило хаотичное движение, теперь можно спокойно поворачивать. Правда, пока надо держать в уме возможность, что навстречу под «кирпич» поедет очередной залётный «пилот».

В-третьих, подходы к скейт-парку стали более безопасными. Светофоры будут сдерживать детей, которые не всегда слезают со своих самокатов на переходе.

В-четвертых, со временем уйдет массовое движение по Поземского со стороны центр «под кирпич», тогда станет еще и безопасно. Физическое разделение встречных потоков пойдет всем на пользу.

В-пятых, по многим отзывам проезжается перекресток быстрее. Раньше вечером и не только стояли вдоль скейт-парка в сторону Ижорского батальона. Левый ряд ждал возможности повернуть на Алмазную. А в правой полосе иногда останавливался маршрутный автобус. Теперь, если нет пешеходов, просто быстро проезжаем этот участок, слегка огибая скейт-парк по Шоссейной.

Есть некоторые устранимые недостатки: нет разметки, придется подождать устройства светофора у мясокомбината. Треугольный газон напротив офиса мясокомбината явно надо продлить в сторону здания. Сейчас там стоят наливные блоки, но эти намеки понимают не все. В будущем «запретная зона» будет выделена разметкой. Там как раз поместятся один-два экипажа ДПС.

Усложнилось движение по Шоссейной со стороны Портянниково. Раньше они были на главной дороге, а теперь они вынуждены уступать. Не все успели приспособиться к новым правилам.

Понимаю, психологически сложно принять запрет двигаться налево и направо с Алмазной со стороны рынка. Надо собраться, взять себя в руки и совершить невероятное по сложности путешествие вокруг скейт-парка.

Регулируемый переход через улицу Поземского на перекрестке с Алмазной передвинулся на другую сторону, ближе к Ижорского батальона. Это немного ломает сложившуюся традицию, но сделано специально. При выезде с Алмазной некому уступать дорогу, что позволяет быстрее выпустить транспорт. Зеленая зона и отсутствующая брусчатка – это намек для пешеходов, которые также не смотрят на дорожные знаки и пешеходные секции.

Потерял актуальность дорожный знак «Обгон запрещен» на Поземского. Пока он еще повисит, но в будущем может переместиться в какое-нибудь другое, более нужное место.

Плюсы от новой схемы перевешивают немногочисленные минусы и устранимые недостатки. Думаю, многим будет полезно поделиться деньгами с государством по собственной невнимательности или временно походить пешком. Возможно, на дорогах будет хоть немного свободнее и безопаснее.

Денис Бахтин