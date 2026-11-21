Наценки за перевозку детей в такси ограничат законодательно, сообщил вице-премьер Андрей Никитин.

Изображение создано ИИ

Он напомнил, что Минтранс вместе с депутатами Госдумы уже подготовил пакет поправок, который решает вопрос стоимости таких поездок.

«Мы предлагаем законодательно ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей», — заявил Никитин.

Вице-премьер добавил, что документ могут вынести на публичное обсуждение в ближайшие несколько месяцев.

В сентябре Минтранс сообщал об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для семей, которую разработали совместно с «Яндексом». Планируется обучать водителей для таких перевозок и увеличить число автомобилей с детскими креслами.