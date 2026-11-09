«Рено Логан» с 86-летним водителем оказался на газоне в Пскове из-за женщины на «Чери»

Стали известны подробности субботнего ДТП на улице Новоселов в Пскове, где «Рено Логан» оказался на газоне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 7 ноября в 11.15 у дома 32-а по улице Новоселов.

Фотографии предоставлены Госавтоинспекцией Пскова

Водитель «Чери», женщина 1988 года рождения при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу водителю «Рено Логан» под управлением мужчины 1939 года рождения (86 лет), который двигался по главной дороге. Пострадавших нет.

Также 6 ноября в 14.30 две автомашины столкнулись у дома 21/1 по улице Поземского, на перекрестке с улицей Набат. Мужчина 1970 года рождения на «Рено Логан» при повороте не занял крайнее положение на проезжей части. Столкнулся с «Опелем» под управлением женщины 1993 года рождения.

Дорожных происшествий с пострадавшими 7 и 8 ноября в Пскове не зарегистрировано.