В Пыталово и Великолукском округе у водителей-рецидивистов изъяли автомобили

Две поездки по Псковской области закончились для водителей встречей с полицейскими и потерей автомобилей. Мужчин остановили 6 и 7 ноября в Пыталово и Великолукском муниципальном округе. Оба оказались пьяными за рулём. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Первого нарушителя остановили 6 ноября на улице Красноармейской в Пыталово. За рулём Audi находился нетрезвый местный житель 1987 года рождения.

На следующий день похожая ситуация произошла в деревне Баландино Великолукского округа. Там сотрудники Госавтоинспекции остановили ВАЗ, которым управлял пьяный 41-летний мужчина.

Как выяснилось, оба водителя уже привлекались к ответственности за пьяную езду. Однако прежние наказания не помешали им снова сесть за руль после употребления алкоголя.

На этот раз автомобили у мужчин изъяли. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.