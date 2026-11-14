Новая схема движения на «треугольнике» улиц Леона Поземского, Алмазной и Шоссейной открылась в Пскове сегодня, 14 ноября. Подробно о нововведениях рассказал глава города Станислав Стармолотов в своём канале Мах.

Фото здесь и далее: Станислав Стармолотов/ канал Мах

Теперь на участке действует одностороннее движение, регулируемое светофором на перекрестке улиц Леона Поземского и Алмазной. Светофор работает в режиме двух фаз: первая фаза пропускает транспорт в створе улицы Леона Поземского в направлении центра, вторая фаза пропускает транспорт в створе улицы Алмазной.

«Это удобно, так как теперь водители могут сделать разворот на любом из участков «треугольника» и вернуться в обратное направление со всех примыкающих улиц», - отметил глава города.

На данном участке так же установили два новых светофора, которые регулируют пешеходное движение. Первый — на улице Шоссейной вблизи улицы Старотекстильной, второй – на новом участке улицы Алмазной. Они работают с кнопки вызова пешеходов. Выполняются работы по устройству еще одного светофора вблизи Мясокомбината. Он будет так же с кнопкой. Будет запущен до конца текущего года.

Сквозного движения по улице Алмазной от строительного рынка в направлении заправочной станции нет, открыт только выезд направо. Автобусная остановка «Мясокомбинат» переносится – она будет расположена на улице Шоссейной.

«Новая схема обеспечивает двухполосное движение по улице Леона Поземского в прямом и обратном направлении, что максимально обеспечивает пропускную способность в обоих направлениях. Организация выезда с улицы Алмазной исключает конфликтные точки с встречным транспортом и пешеходами», - подчеркнул Станислав Стармолотов.

При наступлении благоприятной погоды на участке будет нанесена разметка.



«Наша цель – сделать данный участок максимально безопасным и для водителей, и для пешеходов, и для наших детей, которые занимаются в скейт-парке. Прошу вас отнестись к изменениям с пониманием и быть особенно внимательными в первые дни! Берегите себя», - заключил глава города Пскова.