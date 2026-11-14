В Печорском районе идёт ремонт улицы Сельской

При поддержке губернатора Михаила Ведерникова в Печорском районе стартовал ремонт улицы Сельской. Ранее жители поднимали вопрос о необходимости ремонта этой дороги, и теперь проблема решается. Об этом сообщили в Официальном канале Псковской области в Мах.

Фото здесь и далее: Официальный канал Псковской области/ Мах

Ремонт будет проведён в два этапа. До конца текущего года подрядчик выполнит работы на участке от улицы Мира до улицы Пограничной. Планируется устройство основания дороги, укладка двух слоёв асфальтобетонного покрытия на площади 2300 метров квадратных, регулировка люков, очистка канав, спил кустов и замена водопропускной трубы.

В 2027 году работы затронут участок от улицы Юрьевской до улицы Мира. Там также будут проведены работы по устройству основания, укладке асфальтобетона и восстановлению участка тротуара.

Глава округа Валерий Зайцев контролирует ход работ и информирует жителей о прогрессе в своём канале в Мах.