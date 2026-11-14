Дополнительные поезда назначили в Псковской области по нескольких направлениям

Дополнительные поезда назначены на важных для Псковской области направлениях – Москва, Санкт-Петербург, Минск и Сухум. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале Мах.

«Это важное решение для повышения транспортной доступности региона, для развития деловых контактов, туризма, межрегиональных и международных связей», - отметил он.

Псков – Москва.

По воскресеньям из Пскова в Москву курсирует дополнительный поезд № 397/398 на 320 мест через Бологое, где вагоны включаются в состав до столицы. Из Москвы в Псков поезд следует по пятницам. Летом будет курсировать ежедневно. Из Пскова и Великих Лук теперь можно без пересадок доехать до Тулы, Мценска и Орла. Для этого маршрут поезда Псков – Москва № 64/63 продлён до Орла с заходом на Курский вокзал и остановками в Нахабино и Подольске.

Псков – Санкт-Петербург.

«Ласточка» № 817/818, которая раньше назначалась в праздники и летние выходные, теперь курсирует каждый день. Отправление из Санкт-Петербурга – в 8:45, из Пскова – в 14:08. Это плюс 340 пассажирских мест.

Псков – Минск.

Важное направление с учётом активно развивающегося сотрудничества с братской Республикой Беларусь. Прямое сообщение обеспечено через пересадку поезда № 10/9 (Псков – Москва) в Дно, время ожидания не превышает двух часов.

Псков – Сухум.

Летом 2027 года к беспересадочной группе до Сухума добавят дополнительный купейный вагон.

«Это ещё один ответ на запрос наших жителей и дополнительная возможность укрепить туристические, экономические и гуманитарные связи с Республикой Абхазия», - подчеркнул Михаил Ведерников.