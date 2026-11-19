Российский певец Ваня Дмитриенко поделился впечатлениями от поездки в поезде в город Псков. В своем Telegram-канале от отметил, что «снег за окном вагона не видел давно».

Фото: Ваня Дмитриенко / Telegram

«Псков, мы едем. <...> давно не был в поездах. По крайней мере, снег за окном вагона не видел давно. Какая-то автоматическая романтизация происходит из-за огоньков, зимы, свежести внутри купе… Хорошо. Соскучились мы все по туру, из-за насыщенности сложно запоминать конкретные моменты из всех поездок, но уехав вновь по городам, что-то родное чувствуется», — написал Ваня Дмитриенко в своем посте.

Концерт Вани Дмитриенко состоится 19 ноября в 19:00 в Пскове.

Ранее его признали самым высокооплачиваемым российским артистом.

Отметим, Ваня Дмитриенко встречается с Анной Пересильд - дочкой уроженки Пскова, известной актрисы Юлии Пересильд. Они - одна из самых обсуждаемых пар в российском шоу-бизнесе последних лет. По данным СМИ, их история началась с творчества, а уже потом переросла в роман.

Анна Пересильд получила широкую известность в 2023 году благодаря роли Айгуль в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».