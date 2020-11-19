«Черная пятница» в «Прагматике»: всего два дня действуют спеццены на автомобили

Центр продаж автомобилей «Прагматика Эксперт» в Пскове объявляет «чёрную пятницу». Всего 2 дня (20-21 ноября) действуют суперскидки на автомобили с пробегом!
Торопитесь приобрести по специальной цене:
1. Chevrolet NIVA, 1,7 МТ, 2016 год - 410 000 руб.
2. УАЗ Патриот, 2,7 МТ, 2017 год - 585 000 руб.
3. Renault Logan, 1,6 MT, 2010 год - 260 000 руб.
4. LADA Granta, 1,6 МТ, 2013 год - 200 000 руб.
5. ВАЗ 2112, 1,5 МТ, 2003 год - 40 000 руб.
6. Mazda 323, 1,6 МТ, 2002 год - 94 000 руб.
7. Volkswagen Passat, 1,6 МТ, 1998 год - 125 000 руб.
8. Toyota Camry, 2,2 АТ, 1993 год - 70 000 руб.
9. LADA 4x4, 1,7 МТ, 2018 год - 430 000 руб.
Узнать подробности и забронировать свой автомобиль можно по телефону: 70-02-70.
«Прагматика Эксперт». Псков, Рижский проспект, 82. Режим работы: ежедневно с 9 до 21 часа.