«Черная пятница» в «Прагматике»: всего два дня действуют спеццены на автомобили

Псковская область занимает 71-е место в России по доступности покупки автомобилей

Роспотребнадзор консультирует псковичей по услугам такси и каршерингу

Пьяного водителя за рулем ВАЗа задержала полиция в Островском районе

Автомобиль с тремя пассажирами-подростками перевернулся в Великолукском районе

В России водителей автобусов обяжут применять средства против сна

В куньинской деревне Петелино отремонтируют дорогу за 1,6 млн рублей

Автомобиль столкнулся с деревом на улице Ботвина в Великих Луках

Долгожданный асфальт возле лицея на Сиреневом бульваре в Пскове обещают положить до 25 декабря

В Пскове неустановленный водитель врезался в Nissan и скрылся с места ДТП. ФОТО