АвтоМир / Автомобили

«Мерседес» могут приобрести псковичи на торгах

Торги арестованного судебными приставами имущества пройдут в Псковской области в форме электронного аукциона 19 января в 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

На торги заявлены следующие лоты:

«Шкода Суперб» 2019 года выпуска. Начальная цена лота – 1 306 875 рублей, сумма задатка – 197 000 рублей, шаг аукциона – 14 000 рублей. Автомобиль находится в Великих Луках.

«Хендай Гранд Старекс» 2008 года выпуска. Начальная цена лота – 520 200 рублей, сумма задатка – 79 000 рублей, шаг аукциона – 6 000 рублей. Забрать машину также можно будет в Великих Луках.

«Сеат Ароса» 2004 года выпуска. Начальная цена лота – 46 750 рублей, сумма задатка – 8 000 рублей, шаг аукциона – 500 рублей. Автомобиль находится в Пскове.

«Мазда CX-9» 2008 года выпуска. Начальная цена лота – 489 600 рублей, сумма задатка – 74 000 рублей, шаг аукциона – 5 000 рублей. Автомобиль также в Пскове.

«Мерседес 814D» 1992 года выпуска. Начальная цена лота – 435 200 рублей, сумма задатка – 66 000 рублей, шаг аукциона – 5 000 рублей. Забрать транспортное средство можно будет в Великих Луках.

«Мерседес Е 350 4MATIC» 2010 года выпуска. Начальная цена лота – 732 000 рублей, сумма задатка – 110 000 рублей, шаг аукциона – 8 000 рублей. Машина находится в деревне Кузнецовка Себежского района.

Все торги проведут в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке.

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения и ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте, на сайте электронной торговой площадки, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по адресу: Псков, улица Конная, дом 10. Телефон: 8(8112)33-10-45 (доб.204). По рабочим дням можно обращаться с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни - с 9.00 до 13.00), перерыв с 13.00 до 14.00. Также можно направить запрос на электронную почту продавца или через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».