Новогодние цены предлагают псковичам в салоне дилера Geely «РРТ»

Новогодние цены предлагают псковичам в салоне официального дилера Geely «РРТ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в салоне.
«Декабрь - лучшее время для покупки нового Geely в "РРТ"! Последняя партия автомобилей по ценам 2022 года. Осталось 8 автомобилей Geely на специальных условиях с выгодой до 690 000 рублей!*» - рассказали в салоне.
В салоне объяснили, почему именно Geely:
Уточнить подробности можно в салоне «РРТ» на Рижском проспекте, 100В. Телефон: +7 (8112) 59-12-92, сайт: https://geely-rrt.ru/.
*Не является публичной офертой. Акция действует с 1 по 31 декабря 2022 года. Подробности можно уточнить в отделе продаж дилерского центра «РРТ».