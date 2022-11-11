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Новогодние цены предлагают псковичам в салоне дилера Geely «РРТ»

Новогодние цены предлагают псковичам в салоне официального дилера Geely «РРТ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в салоне.

«Декабрь - лучшее время для покупки нового Geely в "РРТ"! Последняя партия автомобилей по ценам 2022 года. Осталось 8 автомобилей Geely на специальных условиях с выгодой до 690 000 рублей!*» - рассказали в салоне.

Подарки каждому покупателю.

Кредит от 0,01%* и выгодные программы страхования.

Trade-In выше рынка.

Компенсируем проезд до ДЦ иногородним и подарим бак бензина.

В салоне объяснили, почему именно Geely:

5 лет гарантии.

Оцинкованный кузов.

Адаптация под АИ-92.

Максимальное количество опций даже в базовых комплектациях.

Уточнить подробности можно в салоне «РРТ» на Рижском проспекте, 100В. Телефон: +7 (8112) 59-12-92, сайт: https://geely-rrt.ru/.

*Не является публичной офертой. Акция действует с 1 по 31 декабря 2022 года. Подробности можно уточнить в отделе продаж дилерского центра «РРТ».