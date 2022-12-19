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Volkswagen хочет заблокировать ввоз машин в Россию из Китая

Компания Volkswagen намерена бороться с серыми дилерами, которые экспортируют автомобили в Россию, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Газета цитирует представителей Volkswagen, которые говорят о «налаженных торговых путях из Китая в Россию». Прежде дилеры использовали эти торговые пути для продажи подержанных машин, однако теперь поставляют и новые, говорится в заметке. Представитель Volkswagen в Пекине подтвердил, что в компании существует черный список дилеров, которые могут участвовать в такой торговле. По его словам, поставки автомобилей таким продавцам прекратятся.

Немецкий концерн не имеет прямого влияния на независимых китайских дилеров и не может запретить им продавать машины в другие страны, пишет «Газета.ру». Отмечается, что Volkswagen производит и продает автомобили в Китае через совместные предприятия с местными компаниями, и влияние немецкого концерна на работу таких СП ограничено. Собеседники Handelsblatt подчеркнули, что Volkswagen China выпускает автомобили только для рынка КНР.

Volkswagen прекратил поставку автомобилей в Россию и местную сборку в марте 2022 года. Ранее сообщалось, что ряд автодилеров в РФ начали принимать заказы на новые электрические кроссоверы Volkswagen ID.6 X из Китая, также из КНР в Россию ввозят Volkswagen Bora.