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Почти половина компаний начала закупать топливо впрок

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Почти каждая вторая компания начала закупать топливо впрок на случай новых перебоев. Об этом сообщили 42% участников июльского опроса сервиса для бухгалтерии «Мое дело».

Изображение сгенерировано нейросетью

Несмотря на то что очереди на АЗС сокращаются, в ряде регионов ситуация полностью не нормализовалась. Сложности сохраняются в отдельных субъектах Сибири, Дальнего Востока и юга страны. На проблемных направлениях транспортные расходы бизнеса выросли до 20%, а сроки доставки увеличились. Сильнее всего перебои затронули перевозчиков, сельское хозяйство, строительство и торговлю.

По данным исследования, у 70% опрошенных издержки увеличились до 20%, еще у 27% — сильнее. Треть предпринимателей уже переложили дополнительные расходы в цены, еще 38% собираются сделать это в ближайшее время.

Эксперты предупреждают, что закупки впрок сами усиливают спрос и могут дольше удерживать оптовые цены на высоком уровне. При благоприятном сценарии ситуация стабилизируется в течение нескольких месяцев, однако заметного снижения стоимости бензина аналитики ждут не раньше 2027 года, пишут «Известия».

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