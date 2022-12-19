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АвтоМир / Автомобили

Продажи электромобилей «Москвич 3е» стартуют 3 марта

02.03.2023 21:52|ПсковКомментариев: 0

Приобрести электромобиль «Москвич 3е» и городской кроссовер «Москвич 3» можно будет с пятницы, 3 марта, во всех официальных дилерских центрах страны, а через год завод собирается удвоить объёмы производства. Об этом сообщился в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Сергей Собянин / Telegram

По словам Собянина, на данный момент уже работают 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России. Также Собянин отметил, что сотрудники дилерской сети ведут специальное обучение по обеспечению высокого уровня сервиса, пишет runews24

За небольшой срок в 2022 году завод собрал первые 600 машин, из которых 200 - с электродвигателем. В 2023 же власти анонсировали выпуск 50 тысяч автомобилей, в числе которых 10 тысяч электромобилей, заключил Собянин. 

Теги: #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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