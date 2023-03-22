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Приставы за несколько часов арестовали в Пскове почти 80 автомобилей должников

За несколько часов судебные приставы в Пскове арестовали 78 автомобилей должников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«В Пскове состоялось рейдовое мероприятие судебных приставов для выявления транспортных средств должников. В результате арестовано 78 автомобилей на сумму более 9 миллионов рублей по различным категориям исполнительных производств», - сообщили в ведомстве.

Все транспортные средства обнаружили на улицах и во дворах города. Уведомления об аресте должникам направляли по почте, через портал госуслуг или лично.

В ходе данного рейда выявлено семь должников по алиментам. В отношении них уже были применены различные меры принудительного исполнения, но граждане так и продолжали уклоняться от уплаты алиментов. «У одного из граждан задолженность составляет уже около 100 тысяч рублей. Теперь, если отцы не оплатят свои задолженности, их автомобили будут переданы на реализацию. Далее, после продажи на торгах, денежные средства пойдут в счёт оплаты долга по алиментам», - заметили приставы.