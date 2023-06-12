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Псковские приставы нашли эффективную управу на должников по штрафам ГИБДД

Нарушители правил дорожного движения в Псковской области оплатили штрафы ГИБДД после обнаружения блокираторов на колёсах своих автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Судебные приставы в ходе рейдовых мероприятий, помимо ареста с эвакуацией транспортного средства, начали применять блокираторы колёс, которые также не позволяют должникам дальнейшее использование автомобиля. Как отметили в ведомстве, данная мера способствует оплате задолженностей.

На своих автомобилях марки BMW обнаружили данные приспособления двое злостных нарушителей правил дорожного движения, у которых было множество задолженностей по штрафам ГИБДД. У одного из должников 60 неоплаченных штрафов, у другого - 41. Большая часть - за превышение скоростного режима.

Также у граждан имелись и другие задолженности по налогам и коммунальным платежам.

В ведомстве отметили, что оба автомобиля судебные приставы обнаружили не по месту жительства должника. Блокираторы на один автомобиль были установлены на парковке возле торгового центра.

«Должники не ожидали применения таких мер принудительного исполнения. Чтобы не лишиться транспортных средств, они оплатили более 380 тысяч рублей, включая исполнительский сбор», - рассказали в УФССП.

Ранее судебный пристав-исполнитель применял к данным гражданам и другие меры принудительного исполнения, а именно: обращение взыскания на счета должников, ограничения выезда за границу, запрет на регистрационные действия. Однако именно применение меры по аресту транспорта и установке блокираторов побудило должников к оплате.