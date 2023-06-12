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АвтоМир / Автомобили

Новый кроссовер BAIC X55 — скоро в России

29.06.2023 14:21|ПсковКомментариев: 0

В России готовится производство нового кроссовера от китайского автопроизводителя BAIC. Модель X55 будет производиться на заводе «Дервейс» в Ставропольском крае и в калининградском «Автоторе». 

 

Что известно о нем отечественным автолюбителям? 

BAIC X55 - это достаточно компактный кроссовер, который сочетает в себе современный дизайн, передовые технологии и высокую проходимость. Он оснащен мощным двигателем, автоматической коробкой передач и полным приводом. X55 имеет просторный салон с удобными сиденьями и большим багажником. Он также оснащен множеством функций безопасности, включая систему контроля за давлением в шинах, систему помощи при торможении и систему курсовой устойчивости. 

Когда стартует производство?

Производство X55 начнется в 2023 году. Ожидается, что модель будет доступна на российском рынке по цене от 1,5 до 2 миллионов рублей. Это будет первый кроссовер от BAIC, который будет продаваться в России. Кроме того, BAIC планирует расширить свою деятельность в России и создать новые производственные мощности для производства других моделей автомобилей. Это поможет укрепить позиции компании на российском рынке и увеличить объемы продаж.

Отличие от предыдущей модели X35

Уже известная российским водителям BAIC X35 является более компактной моделью, которая имеет длину около 4,5 метров и ширину около 1,8 метров. BAIC X55, с другой стороны, имеет более крупный размер, длину около 5 метров и ширину около 2 метров. Вторая разница между этой моделью BAIC и предыдущими X35 и X55 заключается в их двигателях. X35 оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 126 л.с., в то время как X55 оснащен более мощным 2-литровым дизельным двигателем мощностью 218 л.с. Еще одна разница заключается в оснащении. Модель BAIC X35 имеет базовую комплектацию с кондиционером, электростеклоподъемниками и аудиосистемой, в то время как X55 поставляется с более продвинутыми функциями, такими как кожаный салон, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. X35 доступен только в двух цветах - черном и белом, в то время как X55 доступен в трех цветах - белом, черном и серебристом. 

Источник: avtogermes

Теги: #автомобиль #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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